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"Что, все? Прошла любовь?": в сети заговорили о разводе Венсана Касселя и Тины Кунаки

"Что, все? Прошла любовь?": в сети заговорили о разводе Венсана Касселя и Тины Кунаки
Обновлено 08:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram

24-летняя французская модель Тина Кунаки подогрела слухи о разводе с актером Венсаном Касселем.

Фанаты уже давно подметили, что у пары разлад, ведь они с марта 2021 года перестала публиковать совместные снимки. А тут еще и сама модель опубликовала на своей странице в Инстаграм неоднозначное фото, которое только подтвердило предположения фанов. 

На опубликованном кадре, девушка обнимается с неизвестным темноволосым парнем, который также не стеснялся крепче сжимать Тину в своих объятиях. 

"Дитя ночи", — подписала фото Кунаки.

 
 
 
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Публикация от TINA KUNAKEY (@tinakunakey)

В комментариях подписчики сразу начали бить тревогу, расспрашивая девушку о том, кто же этот загадочный молодой человек. Самые любопытные из них выяснили, что на фото  близкий друг модели. И по слухам, молодой человек — представитель сексуальных меньшинств.

Ранее, "Телеграф" писал, что звезда "Друзей" Мэттью Перри разошелся спустя полгода после помолвки со своей возлюбленной Молли Гервиц. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 377

Все по теме:

Отношения, Модель, Развод, Актер, Венсан Кассель, Тина Кунаки.
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