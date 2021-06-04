"Что, все? Прошла любовь?": в сети заговорили о разводе Венсана Касселя и Тины Кунаки

24-летняя французская модель Тина Кунаки подогрела слухи о разводе с актером Венсаном Касселем.

Фанаты уже давно подметили, что у пары разлад, ведь они с марта 2021 года перестала публиковать совместные снимки. А тут еще и сама модель опубликовала на своей странице в Инстаграм неоднозначное фото, которое только подтвердило предположения фанов.

На опубликованном кадре, девушка обнимается с неизвестным темноволосым парнем, который также не стеснялся крепче сжимать Тину в своих объятиях.

"Дитя ночи", — подписала фото Кунаки.

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В комментариях подписчики сразу начали бить тревогу, расспрашивая девушку о том, кто же этот загадочный молодой человек. Самые любопытные из них выяснили, что на фото близкий друг модели. И по слухам, молодой человек — представитель сексуальных меньшинств.

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