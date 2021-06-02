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"Иногда что-то просто не получается": звезда "Друзей" Мэттью Перри расстался со своей невестой

"Иногда что-то просто не получается": звезда "Друзей" Мэттью Перри расстался со своей невестой
Обновлено 13:16 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Звезда популярного сериала "Друзья", американский актер Мэттью Перри сообщил о расставании со своей невестой, 29-летней литературной агенткой Молли Гервиц. Пара была вместе три года, и даже успела объявить о помолвке  ноябре 2020 года. 

Об этом актер рассказал изданию People. Однако причину разрыва и кто стал инициатором завершения отношений этого, актер не рассказал.

"Иногда что-то просто не получается. Я желаю Молли всего наилучшего", - отметил звезда "Друзей" Мэтт Перри.

51-летний Перри и 29-летняя Гервиц начали встречаться в 2018 году, а в ноябре 2020 года возлюбленные перевели свои отношения на новый уровень и объявили о помолвке. 

Ранее, "Телеграф" писал, о новых подробностях о сериале "Друзья" и его героях после выхода специального выпуска "Воссоединение".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 192

Все по теме:

Отношения, Актер, Друзья, Мэттью Перри, Молли Гервиц.
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