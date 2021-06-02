"Иногда что-то просто не получается": звезда "Друзей" Мэттью Перри расстался со своей невестой

Звезда популярного сериала "Друзья", американский актер Мэттью Перри сообщил о расставании со своей невестой, 29-летней литературной агенткой Молли Гервиц. Пара была вместе три года, и даже успела объявить о помолвке ноябре 2020 года.

Об этом актер рассказал изданию People. Однако причину разрыва и кто стал инициатором завершения отношений этого, актер не рассказал.

"Иногда что-то просто не получается. Я желаю Молли всего наилучшего", - отметил звезда "Друзей" Мэтт Перри.

51-летний Перри и 29-летняя Гервиц начали встречаться в 2018 году, а в ноябре 2020 года возлюбленные перевели свои отношения на новый уровень и объявили о помолвке.

Ранее, "Телеграф" писал, о новых подробностях о сериале "Друзья" и его героях после выхода специального выпуска "Воссоединение".