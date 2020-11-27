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Звезда "Друзей" Мэттью Перри помолвлен

Звезда "Друзей" Мэттью Перри помолвлен
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф

Звезда американского ситкома "Друзья" Мэттью Перри обручился с литературным менеджером Молли Гурвиц. Отметим, что ранее СМИ писали о разрыве парочки, но, видимо, влюбленные не смогли друг без друга.

Как сообщает People, 51-летний актер сделал предложение своей девушке Молли Гурвиц и она ответила согласием.

"Я решил обручиться. К счастью, все это время я встречался с величайшей женщиной на планете", - заявил изданию Перри.

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Напомним, что пара начала встречаться в 2018 году и теперь возлюбленные решили перевести отношения на новый уровень.

Ранее сообщалось, что американский актер Мэттью Перри рассказал о предполагаемой дате съемок специального выпуска сериала "Друзья".

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Все по теме:

Друзья, Мэттью Перри, Молли Гурвиц.

Автор:

Телеграф
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