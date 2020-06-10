Звезду "Друзей" не узнали преданные поклонники (Фото)

Новости шоу бизнеса:На кадрах видно, как 50-летний Мэттью Перри вышел к своему внедорожнику в темных штанах, серой растянутой футболке и кепке.

Голливудский актер Мэттью Перри по-своему переживает очередной разрыв с девушкой. Звезда сериала "Друзья" отправился в свое загородное имение в Малибу, расположенное на берегу океана. Однако голливудского Чендлера едва узнали папарацци.

Фото появились в таблоиде Metro, и сразу же разлетелись по миру. Небрежная одежда только подчеркнула лишние килограммы, которые набрал актер за время карантина.

По данным журналистов, в путешествие Мэттью Перри поехал с подругой. Однако она не попала в объектив папарацци.

Что известно о личной жизни Мэттью Перри

Мэттью Перри ни разу не шел к алтарю, поэтому роль Чендлера в сериале "Друзья" – едва ли не единственная возможность увидеть актера в качестве жениха. Наиболее длительные отношения он имел с Лиззи Каплан, с которой 6 лет встречался. Однако за это время Мэттью Перри не решился сделать предложение красавице, поэтому в 2012 году пара объявила о разрыве.

После этого актера имел несколько романов, последний из которых – с 29-летней Молли Хервиц. С ней Мэттью Перри встречался Звезда сериала “Друзья” Мэттью Перри разорвал отношения с молодой избранницей, – СМИ 2 года, следовательно все друзья были убеждены, что именно эта девушка сможет стать его женой. Молли всегда поддерживала любимого и помогла ему побороть депрессию. Однако в первые дни мая 2020 года инсайдеры рассказали, что девушка переехала из имения Мэттью Перри.