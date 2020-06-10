Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Эпидемия COVID-19: в Украине уже более 28 тыс случаев коронавируса
Эпидемия COVID-19: в Украине уже более 28 тыс случаев коронавируса
Отопительный сезон: Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами на коммуналку
Отопительный сезон: Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами на коммуналку
Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 июня

Звезду "Друзей" не узнали преданные поклонники (Фото)

Звезду "Друзей" не узнали преданные поклонники (Фото)
10:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На кадрах видно, как 50-летний Мэттью Перри вышел к своему внедорожнику в темных штанах, серой растянутой футболке и кепке.

Голливудский актер Мэттью Перри по-своему переживает очередной разрыв с девушкой. Звезда сериала "Друзья" отправился в свое загородное имение в Малибу, расположенное на берегу океана. Однако голливудского Чендлера едва узнали папарацци.

Фото появились в таблоиде Metro, и сразу же разлетелись по миру. Небрежная одежда только подчеркнула лишние килограммы, которые набрал актер за время карантина.

По данным журналистов, в путешествие Мэттью Перри поехал с подругой. Однако она не попала в объектив папарацци. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Friends star Matthew Perry runs around Malibu. What was your favorite Chandler moment? . . . . #friends #tvstar #matthewperry #courtneycox #jennifersaniston #pandemic #chandlerbing

Публикация от Celebrity Sugar (@celebritysugarnews)

Что известно о личной жизни Мэттью Перри

Мэттью Перри ни разу не шел к алтарю, поэтому роль Чендлера в сериале "Друзья" – едва ли не единственная возможность увидеть актера в качестве жениха. Наиболее длительные отношения он имел с Лиззи Каплан, с которой 6 лет встречался. Однако за это время Мэттью Перри не решился сделать предложение красавице, поэтому в 2012 году пара объявила о разрыве.

В Москве известный российский актер устроил пьяное ДТП: есть жертва (Фото, Видео)

После этого актера имел несколько романов, последний из которых – с 29-летней Молли Хервиц. С ней Мэттью Перри встречался Звезда сериала “Друзья” Мэттью Перри разорвал отношения с молодой избранницей, – СМИ 2 года, следовательно все друзья были убеждены, что именно эта девушка сможет стать его женой. Молли всегда поддерживала любимого и помогла ему побороть депрессию. Однако в первые дни мая 2020 года инсайдеры рассказали, что девушка переехала из имения Мэттью Перри.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Друзья, Мэттью Перри, Голливудские актеры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уже есть 70 подписей: нардепы хотят отправить второе правительство Зеленского в отставку
02 Представитель Донетчины в ТКГ: Боевики не стремятся приблизить какое-то перемирие
03 Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
04 Программа деятельности Кабмина: министры отчитались в ОПУ
05 Российского дипломата в ООН уличили в распространении фейков об Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грозы, шквалы и до +34: чего ожидать до выходных
Грозы, шквалы и до +34: чего ожидать до выходных
ВОЗ: бессимптомные больные редко передают коронавирус
ВОЗ: бессимптомные больные редко передают коронавирус
Итоги Brexit: Британия и Япония начинают торговые переговоры
Итоги Brexit: Британия и Япония начинают торговые переговоры
Самые токсичные Знаки Зодиака
Самые токсичные Знаки Зодиака
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь