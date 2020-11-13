Звезда "Друзей" назвал возможную дату съемок спецвыпуска сериала

Американский ситком "Друзья" стал одним из самых популярных и успешных проектов на телевидении не только у себя на родине, но и во всем мире. Последняя серия сериала вышла в мае 2004 года, а в нынешнем году HBO Max назвал "Друзей" самым лучшим проектом на популярной платформе.

Актер Мэттью Перри, который в своем время сыграл в ситкоме забавного аналитика Чендлера Бинга, сообщил на своей странице в Twitter, что специальный эпизод начнут снимать только в марте 2021 года.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it! — matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020

"Встреча друзей перенесена на начало марта. Похоже, у нас впереди напряженный год. И вот как мне это нравится!" - написал Перри.

Стоит добавить, что это уже не первый случай, когда съемки специального эпизода сериала "Друзья" переносятся. Так, изначально сообщалось, что съемки должны были начаться еще 27 мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на неопределенное время.

Позже главные актеры ситкома должны были встретится на съемочной площадке во второй половине августа. А в июле Дэвид Швиммер, известный по роли Росса Геллера, заявил, что авторы проекта хотят заняться съемками тогда, когда это будет безопасно для всех в условиях пандемии.