Звезда "Друзей" назвал возможную дату съемок спецвыпуска сериала

Американский ситком "Друзья" стал одним из самых популярных и успешных проектов на телевидении не только у себя на родине, но и во всем мире. Последняя серия сериала вышла в мае 2004 года, а в нынешнем году HBO Max назвал "Друзей" самым лучшим проектом на популярной платформе.

Актер Мэттью Перри, который в своем время сыграл в ситкоме забавного аналитика Чендлера Бинга, сообщил на своей странице в Twitter, что специальный эпизод начнут снимать только в марте 2021 года.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020