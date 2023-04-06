Почистив весь Instagram: 56-річний Венсан Кассель розстався з 26-річною матір’ю своєї дитини

Колишній чоловік Моніки Беллуччі знову став холостяком, пишуть ЗМІ

Французький актор Венсан Кассель та 26-річна модель Тіна Кунакі розійшлися. Чутки про проблеми у стосунках зіркової пари з’явилися ще у 2021 році, коли Кунакі виклала у соцмережі фото, на якому вона була зображена в обіймах невідомого чоловіка.

Про розставання Касселя з дівчиною пише dailymail. Колишній чоловік Моніки Беллуччі видалив усі фотографії та спільні знімки з Тіною в Інстаграмі на тлі чуток про те, що пара розсталась після п’яти років спільного життя.

Джерело повідомило британському виданню, що знаменитості рухаються до розлучення. "Вони розсталися кілька тижнів тому. Тіна вбита горем", — передає джерело.

Скріншоти сторінки Венсана Касселя в Інстаграмі без фото Тіни Кунакі

Нагадаємо, що актор Венсан Кассель, найбільш відомий своїми ролями у фільмах "Дванадцять друзів Оушена" та "Чорний лебідь", одружився з Тіною Кунакі у 2018 році, через два роки після того, як вони вперше зустрілися. Подружжя має дочку — Амазоні Кассель, яка народилася у 2019 році.

З 1999 до 2013 року Кассель був одружений з акторкою Монікою Беллуччі. Колишнє подружжя має дві дочки — Діва Кассель (2004) і Леоні Кассель (2010).

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