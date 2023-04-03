Шакіра з дітьми їде з Барселони від сусідки-свекрухи та зрадника колишнього

Співачка вирішила розпочати "нову главу"

Популярна латиноамериканська співачка Шакіра після скандального розриву з відомим футболістом Жераром Піке вирішила розпочати нове життя. Разом зі своїми дітьми, синами Сашею та Міланом, артистка переїжджає з Барселони, Іспанія.

Про свій переїзд Шакіра розповіла на своїй сторінці в Інстаграм. Артистка опублікувала зворушливий пост, в якому попрощалася з Барселоною, де вона жила зі своїми двома синами та Піке. Як повідомляє низка ЗМІ, Шакіра з дітьми повернулася до Маямі, штат Флорида, де мешкають її батьки.

Співачка Шакіра із синами Сашею та Міланом. Фото: Getty Images

"Я оселилася в Барселоні, щоб дати своїм дітям стабільність, ту саму, яку ми зараз шукаємо в іншому куточку світу поряд із сім’єю, друзями та морем. Сьогодні ми починаємо новий розділ у пошуках нашого щастя" — написала знаменитість.

Також вона подякувала всім, хто її підтримував, доки вона жила в Іспанії, і звичайно ж звернулася до своїх іспанських глядачів.

Дякую всім, хто плив разом зі мною по хвилях Барселони, міста, в якому я дізналася, що дружба довша за кохання. Дякую всім, хто допоміг мені, висушив мої сльози, надихнув мене і змусив мене рости. Дякую всім моїм іспанським фанатам, які подарували мені свою відданість і кохання" — додала співачка.

Також в Інстаграм-сторіс зірка опублікувала фото з вікна літака, який підписала: "Але все не завжди так, як ми мріяли. Іноді ми біжимо, але ніколи не добираємось туди. Не сумнівайтеся, що я завжди буду тут".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 35-річний іспанський футболіст Жерар Піке через 11 років стосунків пішов від Шакіри, матері його двох синів. Обранкою зірки стала 23-річна студентка та модель Клара Чіа Марті. Папараці довго полювали за парою, поки спортсмен не опублікував романтичний знімок із коханою у себе в соцмережах.