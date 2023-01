"Хтось з’їв її варення": як Шакіра здогадалася про зраду Піке

Співачка за допомогою маленької деталі зрозуміла, що їй зраджують

Іспанський захисник Жерар Піке, який у 2022 році завершив кар’єру, був викритий у зраді Шакірі, коли співачка повернулася додому з гастролей і виявила, що хтось з’їв її варення.

Про це повідомляє Four Four Two. Річ у тому, що Піке не любить полуничне варення, а після зникнення ласощів Шакіра відразу ж запідозрила зраду. Пара розлучилася у червні 2022 року через зраду ексгравця "Барселони".

За інформацією Page Six, футболіст зустрічався зі своєю новою дівчиною задовго до розлучення зі співачкою. Шанувальники колумбійської солістки помітили дівчину Піке, Клару Чіа Марті, на інтерв’ю, яке ексзахисник "Барселони" давав зі свого будинку по Zoom ще у 2021 році. Тоді співачка з дітьми (у пари двоє синів) були у від’їзді. За інформацією джерела, Шакіра була спустошена, дізнавшись, що якась жінка почувала себе господаркою в їхньому будинку.

Нещодавно співачка опублікувала кліп про розлучення з Піке.

Раніше повідомлялося, що Піке хоче змінити футбол. Знаменитий футболіст запропонував одну істотну зміну. Раніше Жерар зі сльозами на очах попрощався з "Барселоною".