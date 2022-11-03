Ридають усі фанати: Жерар Піке записав емоційне відео

Знаменитий футболіст вирішив завершити кар’єру

Легенда "Барселони" Жерар Піке сьогодні приголомшив своїх уболівальників. Футболіст заявив про завершення кар’єри. Свій останній матч у складі "Барселони" Піке проведе 5 листопада проти "Альмерії". Нагадаємо, іспанці не змогли пробитися до плей-офф Ліги чемпіонів.

"Останні тижні, місяці багато хто говорив про мене. Але до цього моменту я нічого не відповідав. Тепер говоритиму я.

Як і багато хто з вас, я завжди був уболівальником "Барселони". Я народився у сім’ї любителів футболу та фанатів "Барселони". Коли я був маленьким, то хотів стати не футболістом, а гравцем "Барселони".

Останнім часом я багато думав про цього хлопчика. Що, якби йому тоді сказали, що всі мрії збудуться, що він потрапить до першої команди "Барселони", що він виграє усі можливі трофеї, стане чемпіоном Європи та світу, пограє з найкращими футболістами світу та стане одним із капітанів, знайде друзів на все життя?

З того моменту, як я приєднався до "Барселони", минуло 25 років. Я пішов, але повернувся. Футбол дав мені все, "Барса" дала мені все.

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І тепер, коли всі мрії цього хлопчика справдилися, я хочу вам повідомити про своє рішення – що настав час завершити цю подорож. Я завжди казав, що іншої команди, окрім "Барси", я вже не матиму. І так воно й буде.

Суботній матч стане для мене останнім на "Камп Ноу". Я стану звичайним фанатом, підтримуватиму команду. Я передам свою любов до "Барселони" своїм дітям, як це зробили мої батьки.

І ви мене знаєте: рано чи пізно я повернусь. Побачимося на "Камп Ноу". Хай живе “Барселона”!” – записав емоційне відео для соцмереж Піке.

Досягнення Піке

За свою кар’єру 35-річний Жерар Піке пограв у "Манчестер Юнайтед", "Сарагосі" та "Барселоні".