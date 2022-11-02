Зірці англійського футболу Уейну Руні син розбив голову

Хлопчик кинув тарілку в батькове чоло

Колишній форвард "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії Уейн Руні постраждав під час вечері у ресторані. Голову футболістові розбив його син. Раніше Руні витратив шалені гроші на винну кімнату у своєму особняку.

Уейн із родиною зараз відпочиває у Дубаї. Там вони разом із друзями пішли до ресторану. Під час вечері власники закладу розповіли, що мають традицію — бити тарілки об підлогу. Компанія почала веселитися і в цей момент чотирирічний Касс запустив тарілку батькові в чоло.

Удар був сильний і потекла кров. Але Уейн сприйняв це з гумором і застілля продовжилося, повідомляє The Sun.

Уейн Руні є найкращим бомбардиром в історії збірної Англії (53 голи). Найкращі роки його кар’єри припали на виступ за "Манчестер Юнайтед", з яким він п’ять разів ставав чемпіоном Англії, а також виграв Лігу чемпіонів.

Раніше ми писали, що в Італії повторили "подвиг" українського футболіста.

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