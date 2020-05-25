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Руни потратит сумасшедшие деньги на винную комнату в своем особняке

Руни потратит сумасшедшие деньги на винную комнату в своем особняке
17:20 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Стильная комната позволит Руни с женой наслаждаться вином.

Звезда сборной Англии, экс-игрок МЮ Уэйн Руни собирается потратить 150 000 фунтов стерлингов (167 тысяч евро) на новую винную комнату в своем особняке в Чешире.

Три года назад бывший капитан сборной Англии и его жена Колин купили участок земли площадью 120 акров за 4,3 млн фунтов, и вот сейчас строительные работы на нем практически завершены.

Как сообщает Mirror, роскошный особняк будет дополнен стильной винной комнатой.

Предполагается, что она будет сделана на нижнем первом этаже дома, который также будет иметь ТВ-зал, бильярдную, кинотеатр, тренажерный зал, гидромассажную ванну, бассейн и сауну.

В дополнение к идеальным настройкам климат-контроля, в винной комнате будет мягкое освещение и бар, так что Уэйн и Колин смогут стильно насладиться своими любимыми бутылками вина.

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Недавно сообщалось, что Терри решил продать свой особняк по просьбе жены.

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МЛС, АПЛ, Чемпионат Англии, Уэйн Руни.
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