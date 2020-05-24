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Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)

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Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)
09:17 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:На гуру воркаута с громким именем Ганнибал Фор Кинг равняются миллионы людей по всему миру.

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    Ганнибал фор Кинг – это легенда уличного спорта, воркаута и калистеники. Он не поднялся благодаря развитию этих движений, а сам развил их. Благодаря этой персоны, люди по всему миру знают, что красивого и сильного тела можно достичь не только в зале.

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    Ганнибал Тайрон Лэнхэм родился в Нью-Йорке (Квинс) 4 февраля 1978 года.

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    В своих роликах про воркаут Ганнибал Кинг говорит, что главное – стойкость, и, в принципе, более ничего не нужно. Он тренируется каждый день, без отдыха и перерывов. При этом программа тренировок Ганнибала Кинга заточена вокруг тех самых «круговых упражнений». Спортсмен избегает спортзалов, тем не менее старается, чтобы с каждым новым днем, он становился лучше, чем вчера. Он работает на износ, на максимум своих возможностей. То есть, у него нет привычной системы «подход-отдых», вместо этого он отдыхает тогда, когда считает, что это необходимо.

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    Темнокожий парень из нью-йоркского района Квинс своим необычным именем обязан великому африканскому полководцу Ганнибалу. Отец с детства приучал сыновей к спорту. Младший, Ганнибал, боксировал и играл в американский футбол, однако большого таланта у мальчишки тренеры не видели. Любовь к турникам у него тоже появилась не сразу. Старший брат пристрастился к упражнениям на свежем воздухе, отбывая срок в тюрьме, а после выхода на свободу сохранил полезную привычку и стал приобщать к тренировкам Ганнибала. Гуру воркаута вспоминает, что сначала занимался через силу, но постепенно втянулся и уже не мог прожить и дня без отжиманий и подтягиваний.

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Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

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Тренировки, Зарядка, Брусья, Турник, Воркаут, Ганнибал Фор Кинг.
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