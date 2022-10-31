Україна вимагає змінити склад учасників ЧС-2022: лист до ФІФА

Наша країна має намір жорстко покарати агресорів

Сьогодні відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу. На ньому було ухвалено рішення звернутися до ФІФА з вимогою покарати російську та іранську федерацію. Раніше ми писали, чому збірна України не зможе замінити Іран на ЧС-2022.

"Приймаючи до уваги дії російського футбольного союзу з інтеграції футбольних клубів і федерацій з тимчасово окупованих територій України до російських змагань та структури РФС, виконавчий комітет УАФ вирішив звернутися до ФІФА та УЄФА із закликом до вжиття невідкладних заходів реагування на дії рф та застосування найсуворіших санкцій, у тому числі як виключення РФС зі складу членів ФІФА та УЄФА", — говориться у заяві УАФ.

"З огляду на інформацію ЗМІ про систематичні прояви порушень прав людини в Ірані, що може порушувати принципи та норми Статуту ФІФА, враховуючи резолюцію Ради Безпеки ООН 2231 про накладення санкцій на Іран та ймовірну причетність Ірану до військової агресії проти України, звернутися до ФІФА виключення збірної Ірану зі складу учасників чемпіонату світу з футболу", – це вже резолюція УАФ щодо Ірану.

Чемпіонат світу пройде з 20 листопада до 18 грудня 2022 року на восьми стадіонах у п’яти містах. Фінальний матч відбудеться на "Національному стадіоні" у Лусаїлі. Збірна України не зуміла подолати кваліфікаційний бар’єр, оступившись у фіналі стикового раунду команді Уельсу.