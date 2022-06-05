Збірна України програла Вельсу через помилку судді та залишилася без ЧС-2022 (відео)

Суддівський ляп зіпсував чудовий матч у Кардіффі

У неділю, 5 червня, збірна України провела стиковий матч з командою Вельсу за путівку на чемпіонат світу з футболу. Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь валлійців.

У Кардіффі на стадіоні "Кардіфф-Сіті" українці по-господарськи взяли м’яч під контроль і в першому таймі виглядали краще. Проте вийшли вперед саме господарі. На 34-й хвилині поєдинку головна зірка валлійців Гарет Бейл потужно навісив зі штрафного, а Андрій Ярмоленко невдало підставив голову, від якої м’яч влучив у сітку воріт Георгія Бущана. Наприкінці першого тайму Джо Аллен збив Андрія Ярмоленка у своєму штрафному майданчику, проте рефері навіть за допомогою VAR не зафіксували очевидний фол. Головним арбітром зустрічі був іспанець Антоніо Матеу Лаос.

У другому таймі Вельс частіше огризався, але ближче до кінця тайму на полі була лише одна команда – підопічні Петракова. "Жовто-сині" спробували штурм воріт господарів, але в рамці валлійців надійно діяв Уейн Хеннессі.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Таким чином, збірна Вельсу зіграє на чемпіонаті світу у Катарі. На початку квітня відбулося жеребкування фінального раунду ЧС, за підсумками якого "Дракони" (прізвисько валлійської команди — Ред.) виступлять на турнірі в групі B разом з Англією, США та Іраном. Мундіаль пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня. Збірна України не кваліфікувалась на турнір.

Нагадаємо, у півфінальному раунді відбору на ЧС-2022 "Жовто-сині" переграли у гостях Шотландію. Зустріч у Глазго завершилася з рахунком 1:3.