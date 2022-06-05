Яблуко від яблуні: юні угорські вболівальники освистали збірну Англії під час акції проти расизму (відео)

Через санкції футбольний матч відвідали тисячі школярів

У суботу, 4 червня, збірна Англії з футболу сенсаційно поступилася Угорщині (0:1) у матчі Ліги націй УЄФА.

Цей поєдинок потрапив у заголовки міжнародних ЗМІ не лише через спортивну складову. Під час проведення акції проти расизму угорські вболівальники освистали англійських футболістів. Примітно, що через санкції ФІФА на стадіоні в основному перебували діти.

Англійські футболісти традиційно перед іграми схиляють коліно. У такий спосіб вони привертають увагу до проблеми расизму. На стадіон імені Ференца Пушкаша у Будапешті не оцінили цей жест та почали освистувати гравців. Примітно, що арена переважно була заповнена дітьми до 14 років. Восени угорські фанати ображали англійських футболістів на расовому ґрунті під час матчу відбору на ЧС-2022 (0:4 на користь британців). За це ФІФА покарала збірну двома матчами без глядачів та великим штрафом. Угорці обійшли заборону на порожні трибуни, заповнивши арену дітьми. У результаті поведінка угорських дітлахів може призвести до чергових санкцій для національної команди.

До речі, у збірній Англії не розуміють, чому угорські діти освистали їх. Головний тренер "Трьох левів" Гарет Саутгейт пояснив, чому англійці проводять цю акцію.

"Перша причина, через яку ми це робимо, – щоб спробувати просвітити людей у всьому світі. Я гадки не маю, чому люди вирішили освистати цей жест. Молодь не може знати, чому вона це робить, тому на неї впливають представники старшого покоління", — цитує Саутгейта bbc.

"Це сильно розчаровує. Важливо, щоб люди зрозуміли, чому ми це робимо. Це не те, що ми хочемо чути. Ми продовжимо доносити повідомлення", — заявив у коментарі для bbc захисник збірної Англії Конор Коуді.

Раніше повідомлялося, що російський тренер образив кубинську волейболістку на расовому ґрунті, а потім відмовився вибачатися за це.