Російський тренер образив волейболістку на расовому ґрунті, але "нацисти" все одно в Україні

Расистський скандал спалахнув на території "денацифікаторів"

Під час фіналу жіночого чемпіонату росії з волейболу тренер калінінградського "Локомотива" Андрій Воронков назвав одну із суперниць "мавпою". Депутат держдуми рф Віталій Мілонов заявив після того, що в російському спорті немає расової ворожнечі, на відміну від українського.

Відповідний коментар Мілонова доступний на metaratings.ru.

Воронков у перерві відвів блокуючу "Локомотива" Валерію Зайцеву убік і сказав: "Чому знову ловиш? Чому знову ловиш цю мавпу?" У складі обох команд була лише одна темношкіра волейболістка — кубинка Аілама Монталво з "Уралочки", яка виступає на позиції дограваючої. До речі, "Локомотив" переміг "Уралочку" з рахунком 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7).

Мілонов заявив, що тренер має вибачитись перед кубинкою, а потім випити з нею кубинського рому. Крім того, російський депутат вважає, що у російському спорті немає проявів расової ворожнечі та додав, що "в Україні з цим все сумно".

"Ми іноді говоримо один одному "мавпа", не дивлячись на колір шкіри. Я часто людей називаю мавпою, коли вони насправді поводяться як мавпи. Неправильно, якщо він емоційно розлютився і так назвав її, наші спортсмени такого ніколи собі не дозволяють. Я пишаюся тим, що в нашому спорті немає расової ворожнечі, у нас дуже багато людей різних кольорів шкіри виступають, ми ж не українці якісь, це у них все сумно, він повинен вибачитися перед кубинською спортсменкою і сказати, що не мав на увазі її зовнішній вигляд. Воронков має підійти, обійняти її, випити з нею кубинського рома", — розповів Мілонов.

У мережі висміяли слова Мілонова і відзначили, як спритно депутат приплів у скандал Україну.

У мережі висміяли слова Мілонова

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