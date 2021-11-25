Джигурда брутально нокаутував Кушанашвілі (відео)

Фрік-бої набирають популярність у РФ.

Відомий російський шоумен Нікіта Джигурда провів поєдинок проти журналіста Отара Кушанашвілі на турнірі з ММА від промоушена "Наше Дело".

Відповідне відео з’явилося на YouTube-сторінці організації.

Джигурда виграв свій другий бій нокаутом. Вже в першому раунді Кушанашвілі потрапив під град ударів більш вікового "бійця" і опинився у важкому нокдауні. За 20 секунд до кінця раунду Отар, лежачи на настилі рингу, здався.

Нікіта Джигурда побився з Отаром Кушанашвілі

Зазначимо, поєдинок відбувся ще у жовтні, проте відео бою було оприлюднено лише 24 листопада.

Відео нокауту в бою Джигурда — Кушанашвілі:

Повне відео бою Джигурда — Кушанашвілі:

Додамо, у своєму першому бою в цьому промоушені Джигурда побив депутата Держдуми РФ Віталія Мілонова. Цей поєдинок проходив за особливими правилами без ударів по голові й складався з однохвилинних раундів.

Раніше "Телеграф" повідомляв про ефектний нокаут на вечорі боксу в Анахаймі, де боксер на прізвисько "Креветка" побив суперника. Крім того, нещодавно найкращий боксер світу змусив суперника повзати рачки.