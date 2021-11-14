Непереможний боксер у вазі Ломаченко брутально нокаутував суперника (відео)

Вечір боксу в Каліфорнії вдався.

У ніч проти неділі, 14 листопада (час київський), в Анахаймі (штат Каліфорнія, США) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став бій Хайме Мунгіа — Габріель Росадо. В андеркарді також було на що подивитись.

У розігрівальному поєдинку непереможний мексиканський боксер Вільям Сепеда (24-0, 21 КО) на прізвисько "Креветка" здобув дострокову перемогу над філіппінцем Джоном Вінсентом Моральде (24-5, 13 КО). У 4-му раунді мексиканець почав просто бити суперника, який у якийсь момент просто відвернувся. Рефері в ринзі відразу ж ухвалив рішення про зупинку бою.

Відео найкращих моментів бою Вільям Сепеда – Джон Вінсент Моральде:

Додамо, що небитий 25-річний Сепеда виступає у легкій вазі (до 61,235 кг) і здобув уже 24 перемоги у профі. Моральде програв уп’яте, маючи на рахунку 24 перемоги.

У головному бою шоу Мунгіа за очками переміг Росадо. Суддівський рахунок – 119-109, 118-110 та 117-111.

Найкращі моменти бою Хайме Мунгіа — Габріель Росадо:

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