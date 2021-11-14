Непобедимый боксер в весе Ломаченко брутально нокаутировал соперника (видео)

Вечер бокса в Калифорнии удался.

В ночь на воскресенье, 14 ноября (время киевское), в Анахайме (штат Калифорния, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой Хайме Мунгиа — Габриэль Росадо. В андеркарде также было на что посмотреть.

В разогревочном поединке непобедимый мексиканский боксер Уильям Сепеда (24-0, 21 КО) по прозвищу "Креветка" добыл досрочную победу над филиппинцем Джоном Винсентом Моральде (24-5, 13 КО). В 4-м раунде мексиканец начал попросту избивать соперника, который в какой-то момент просто отвернулся. Рефери в ринге тут же принял решение об остановке боя.

Видео лучших моментов в бою Уильям Сепеда – Джон Винсент Моральде:

Добавим, что небитый 25-летний Сепеда выступает в легком весе (до 61,235 кг) и добыл уже 24 победы в профи. Моральде проиграл в 5-й раз, имея на счету 24 победы.

В главном бою шоу Мунгиа по очкам победил Росадо. Судейский счет - 119-109, 118-110 и 117-111.

Лучшие моменты боя Хайме Мунгиа — Габриэль Росадо:

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