Укр

Непобедимый боксер в весе Ломаченко брутально нокаутировал соперника (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
135
Уильям Сепеда Новость обновлена 14 ноября 2021, 10:49
Уильям Сепеда

Вечер бокса в Калифорнии удался.

В ночь на воскресенье, 14 ноября (время киевское), в Анахайме (штат Калифорния, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой Хайме МунгиаГабриэль Росадо. В андеркарде также было на что посмотреть.

В разогревочном поединке непобедимый мексиканский боксер Уильям Сепеда (24-0, 21 КО) по прозвищу "Креветка" добыл досрочную победу над филиппинцем Джоном Винсентом Моральде (24-5, 13 КО). В 4-м раунде мексиканец начал попросту избивать соперника, который в какой-то момент просто отвернулся. Рефери в ринге тут же принял решение об остановке боя.

Видео лучших моментов в бою Уильям Сепеда – Джон Винсент Моральде:

Добавим, что небитый 25-летний Сепеда выступает в легком весе (до 61,235 кг) и добыл уже 24 победы в профи. Моральде проиграл в 5-й раз, имея на счету 24 победы.

В главном бою шоу Мунгиа по очкам победил Росадо. Судейский счет - 119-109, 118-110 и 117-111.

Лучшие моменты боя Хайме Мунгиа — Габриэль Росадо:

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте на вечере бокса в Лондоне.

Теги:
#Бокс #Нокаут
Игорь Кондратюк
Интервью
Наш "мудрый народ" сперва выбирает Зеленского, а потом не хочет вакцинироваться, – Игорь Кондратюк
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Игорь Кондратюк
Наш "мудрый народ" сперва выбирает Зеленского, а потом не хочет вакцинироваться, – Игорь Кондратюк
Дата публикации
Категория
Андрей Рымарук рассказал о своем опыте пребывания рядом со Станицей Луганской
Самый тяжёлый участок фронта: разведчик раскрыл детали гибели десантников на Донбассе
Дата публикации
Категория
Ценники на продукты изменятся уже в ноябре
В Украине подорожают яйца и картошка: когда и на сколько
Дата публикации
Категория
Уровень госпитализаций из-за ковида в Украине снова вырос
Умирают меньше, но госпитализируют чаще: свежая статистика по COVID-19 на 14 ноября
Дата публикации
Категория
Пометку внесут в 12 графу документа
В водительских правах появятся новые отметки: что означает код "78"