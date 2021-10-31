"Cамый страшный парень в ринге": судья напугал всех в бою "двойника" Усика (видео)

Спарринг-партнер Энтони Джошуа добыл вторую победу в профи.

В субботу, 30 октября, в Лондоне состоялся большой вечер профессионального бокса с участием супертяжей, в частности ирландский проспект Томас Карти сразился с латвийским ветераном Игорсом Васильевсом.

26-летний Карти, которого экс-чемпион мира Энтони Джошуа взял к себе в тренировочный лагерь для подготовки к бою с Александром Усиком, добыл победу уже в 3-м раунде. Под занавес трехминутки ирландец прижал 38-летнего латвийца к канатам и уложил того на канвас серией мощных ударов.

Полное видео боя Томас Карти — Игорс Васильевс:

Отметим, пользователей в этом поединке удивил больше всего рефери в ринге. Судья так громко кричал, что рассмешил некоторых зрителей.

"Судья — самый страшный парень в ринге", — написал один из любителей бокса.

Примечательно, что в лагере AJ Карти должен был исполнять роль "двойника" Усика, имитируя стойку левши Александра. Как оказалось, Джошуа не помогла помощь ирландца, ведь британец без шансов проиграл украинцу в чемпионском поединке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере бокса в Лондоне зрители стали свидетелями брутального нокаута в исполнении боксера-тяжеловеса.