Укр

Известного супертяжа обвинили в симуляции нокаута (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Ален Бабич и Эрик Молина Новость обновлена 31 октября 2021, 10:47
Ален Бабич и Эрик Молина

Бывший претендент не чемпионский титул оказался в странном нокауте.

В субботу, 30 октября, состоялся вечер профессионального бокса в Лондоне, в андеркарде которого в рамках поединка хевивейта выступили хорват Ален Бабич (9-0, 9 КО) и американец Эрик Молина (28-8, 20 КО), который недавно сломал ринг на шоу бокса в Мексике.

30-летний Бабич отправил 39-летнего соперника в нокдаун уже на первых секундах боя. А во втором раунде ситуация повторилась дважды. Американец рухнул на канвас не в результате удара, а поднявшись, даже не думал продолжать поединок. В итоге рефери остановил схватку, зафиксировав победу непобедимого "Дикаря" техническим нокаутом. Ален выиграл все свои 9 боев досрочно. Молина, в свою очередь, проиграл в 8-й раз, имея в своем послужном списке 28 побед.

Лучшие моменты боя Ален Бабич — Эрик Молина:

В комментариях под видео посчитали, что Молина симулировал и предложили промоутеру Эдди Хирну не приглашать боксера на грядущие вечера бокса.

Отметим, Молина раньше котировался очень высоко в рейтингах супертяжей. Он даже успел провести два чемпионских поединка с Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа (оба поединка завершились поражением нокаутом для Эрика).

Ранее "Телеграф" сообщал, что перспективный боксер проиграл нокаутом в бою с опытным ветераном.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Эрик Молина
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