Непобедимый боксер нарвался на тяжелый нокаут (видео)

Перспективный боксер впервые проиграл, да еще как.

На вечере бокса в Лондоне 29 октября перспективный казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет впервые потерпел поражение.

В поединке за титул WBC International в первом среднем весе (до 69,85 кг) Кулахмету противостоял представитель Доминиканской Республики Хуан Карлос Абреу. 27-летний Кулахмет решительно начал поединок и уже во втором раунде уложил 34-летнего оппонента на канвас. Однако ветеран и не думал сдаваться. В седьмом раунде Абреу блестящим встречным ударом "уронил" соперника, а через некоторое время добил — Турсынбай оказался в глубоком нокауте.

Видео нокаута в бою Турсынбай Кулахмет — Хуан Карлос Абреу:

Отметим, Кулахмет проиграл впервые, имея на своем счету 4 победы. Для Абреу этот поединок стал 31-м в карьере (24 победы и 1 ничья).

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте на вечере бокса в Атланте, где сын Эвандера Холифилда избил соперника. Там же удачно выступил и внук Мохаммеда Али. Кроме того, в минувший уик-энд победу одержал Шакур Стивенсон, который в будущем может сразиться с Василием Ломаченко.