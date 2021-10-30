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Непереможний боксер нарвався на тяжкий нокаут (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Турсинбай Кулахмет програв Хуану Карлосу Абреу Новина оновлена 30 жовтня 2021, 13:56
Турсинбай Кулахмет програв Хуану Карлосу Абреу

Перспективний боксер вперше програв, та ще й як.

На вечорі боксу в Лондоні 29 жовтня перспективний казахстанський боксер Турсинбай Кулахмет вперше зазнав поразки.

У поєдинку за титул WBC International у першій середній вазі (до 69,85 кг) Кулахмету протистояв представник Домініканської Республіки Хуан Карлос Абреу. 27-річний Кулахмет рішуче розпочав поєдинок і вже у другому раунді положив 34-річного опонента на канвас. Однак ветеран і не думав здаватись. У сьомому раунді Абреу блискучим зустрічним ударом потряс суперника, а через деякий час добив — Турсинбай опинився в глибокому нокауті.

Відео нокауту в бою Турсинбай Кулахмет — Хуан Карлос Абреу:

Зазначимо, Кулахмет програв уперше, маючи на своєму рахунку 4 перемоги. Для Абреу цей поєдинок став 31-м у кар’єрі (24 перемоги та 1 нічия).

Раніше "Телеграф" повідомляв про видовищний нокаут на вечорі боксу в Атланті, де син Евандера Холіфілда побив суперника. Там же вдало виступив і онук Мохаммеда Алі. Крім того, минулого уїк-енду перемогу здобув Шакур Стівенсон, який у майбутньому може битися з Василем Ломаченком.

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#Бокс #Нокаут
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