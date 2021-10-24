Син Холіфілда прихованим ударом відправив суперника у важкий нокаут (відео)

Евандер Холіфілд прийшов повболівати за сина.

У ніч на неділю, 24 жовтня, в Атланті (США, штат Джорджія) відбувся масштабний вечір професійного боксу від промоушена Top Rank, в головному бою якого пройшов чемпіонський бій в першій легкій вазі Джеймел Херрінг — Шакур Стівенсон. В андеркарді шоу виступив Еван Холіфілд, син великого американського боксера Евандера Холіфілда.

Непереможний Еван в рамках першої середньої ваги (до 69,85 кг) за два раунди знищив співвітчизника Чарльза Стенфорда. У другому раунді Чарльз пішов в розмін і, здавалося, навіть досяг успіху, проте Холіфілд-молодший прихованим лівим боковим потряс суперника, а потім правим прямим вирубив опонента — вийшло дуже ефектно.

Відео нокауту в бою Еван Холіфілд — Чарльз Стенфорд:

Поєдинок відвідав Евандер, який щиро порадів такому успіху сина:

Для Евана ця перемога стала 8-й в профі. Чарльз, в свою чергу, програв в 4-й раз, маючи на рахунку 6 перемог, 3 з яких нокаутом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на вечорі боксу в Аталанті виступив також онук Мохаммеда Алі.