Сын Холифилда скрытым ударом отправил соперника в тяжелый нокаут (видео)
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Эвандер Холифилд пришел поболеть за сына.
В ночь на воскресенье, 24 октября, в Атланте (США, штат Джорджия) состоялся масштабный вечер профессионального бокса от промоушена Top Rank, в главном бою которого прошел чемпионский бой в первом легком весе Джеймел Херринг — Шакур Стивенсон. В андеркарде шоу выступил Эван Холифилд, сын великого американского боксера Эвандера Холифилда.
Непобедимый Эван в рамках первого среднего веса (до 69,85 кг) за два раунда уничтожил соотечественника Чарльза Стэнфорда. Во втором раунде Чарльз пошел в размен и, казалось, даже преуспел, однако Холифилд-младший скрытым левым боковым потряс соперника, а затем правым прямым вырубил оппонента — получилось очень эффектно.
Видео нокаута в бою Эван Холифилд — Чарльз Стэнфорд:
Поединок посетил Эвандер, который искренне порадовался такому успеху сына:
Для Эвана эта победа стала 8-й в профи. Чарльз, в свою очередь, проиграл в 4-й раз, имея на счету 6 побед, 3 из которых нокаутом.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере бокса в Аталанте выступил также внук Мохаммеда Али.
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