Потенциальный соперник Ломаченко отправил соотечественника в стоячий нокаут (видео)

Шакур Стивенсон стал чемпионом мира во второй весовой категории.

В ночь на 24 октября (время киевское) в Атланте (штат Джорджия) состоялся большой вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, в главном бою которого на ринге сразились американцы Джеймел Херринг и Шакур Стивенсон.

24-летний Стивенсон владел ощутимым преимуществом по ходу в бою, а в 10-м раунде рефери остановил избиение 35-летнего Херринга, при этом Джеймел все еще стоял на ногах, но пропускал практически все выброшенные соперником удары.

Видео нокаута в бою Херринг — Стивенсон:

Видео лучших моментов боя Херринг — Стивенсон:

Таким образом, непобедимый Стивенсон добыл 17-ю победу в профи и выиграл чемпионский пояс в первом легком весе по версии WBO. Ранее он владел титулом Организации в полулегком весе. Джеймел, в свою очередь, проиграл в третий раз, имея на счету 23 победы.

Отметим, Шакур является потенциальным соперником Василия Ломаченко, которые дерется на одну весовую категорию выше. У обоих боксеров один промоутер, что облегчает задачу организации поединка. Правда, на данный момент Василий сосредоточен на легком весе, а Шакур хочет провести объединительный поединок с Оскаром Вальдесом в первом легком весе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что WBA готовит турнир чемпионов в супертяжелом весе.