Внук Мохаммеда Али потушил свет сопернику (видео)

Нико Али Уолш провел второй бой в профи.

В ночь на воскресенье, 24 октября (время киевское), в американской Атланте (штат Джорджия) состоялся большой вечер профи-бокса Джеймел Херринг — Шакур Стивенсон. В андеркарде шоу ударно выступил Нико Али Уолш, внук легенды бокса Мохаммеда Али.

21-летний Али проводил 4-раундовый поединок с 36-летним американцем Джеймсом Уэстли. Бой не продлился всю дистанцию, а был остановлен после двух нокдаунов в исполнении внука легендарного боксера. В 3-м раунде Джеймс пропустил тяжелый удар, после чего рефери остановил дуэль, зафиксировав победу Нико техническим нокаутом.

Видео нокаута в бою Нико Али Уолш — Джеймс Уэстли:

Таким образом, средневес Нико Али Уолш выиграл два боя из двух. Уэстли, в свою очередь, проиграл впервые, имея на счету одну победу в карьере.

Напомним, Нико дебютировал в профи с яркой победы над Джорданом Виксом за 70 секунд.

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