Американский супертяж нокаутировал ранее небитого россиянина (видео)
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На вечере бокса Фьюри — Уайлдер 3 состоялся зрелищный поединок.
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) в андеркарде шоу Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер состоялся бой между небитыми ранее боксерами супертяжелого веса американцем Джаредом Андерсоном и россиянином Владимиром Терешкиным.
33-летний россиянин не сумел навязать сопротивление спарринг-партнеру Тайсона Фьюри. Андерсон уже во втором раунде добыл досрочную победу после вмешательства рефери, который решил спасти здоровье россиянину. Для непобедимого Джареда по прозвищу "Большой малыш" этот успех стал 10-м в карьере. Терешкин, который в своем время был спарринг-партнером Владимира Кличко, проиграл впервые, имея в своем послужном списке 22 победы и одну ничью.
Видео нокаута в бою Джаред Андерсон — Владимир Терешкин:
Jared Anderson made quick work of Vladimir Tereshkin to kick off the #FuryWilder3 PPV card. @TeamBigBabyy— ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 10, 2021
Stream #FuryWilder3 RIGHT NOW on @ESPNPlus ➡️ https://t.co/B3MfmBFDbx pic.twitter.com/vNlDVXXz6o
Ранее "Телеграф" сообщал, что в раннем андеркарде вечера бокса в Лас-Вегасе украинский боксер-супертяж Виктор Выхрист добыл эффектную победу нокаутом над американцем Майком Маршаллом.
Напомним, перед третьим боем с Деонтеем Уайлдером Тайсон Фьюри получил от WBC ценный подарок, сделанный в Украине.
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