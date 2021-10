Американский супертяж нокаутировал ранее небитого россиянина (видео)

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) в андеркарде шоу Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер состоялся бой между небитыми ранее боксерами супертяжелого веса американцем Джаредом Андерсоном и россиянином Владимиром Терешкиным.

33-летний россиянин не сумел навязать сопротивление спарринг-партнеру Тайсона Фьюри. Андерсон уже во втором раунде добыл досрочную победу после вмешательства рефери, который решил спасти здоровье россиянину. Для непобедимого Джареда по прозвищу "Большой малыш" этот успех стал 10-м в карьере. Терешкин, который в своем время был спарринг-партнером Владимира Кличко, проиграл впервые, имея в своем послужном списке 22 победы и одну ничью.

Видео нокаута в бою Джаред Андерсон — Владимир Терешкин:

Jared Anderson made quick work of Vladimir Tereshkin to kick off the #FuryWilder3 PPV card. @TeamBigBabyy



Stream #FuryWilder3 RIGHT NOW on @ESPNPlus ➡️ https://t.co/B3MfmBFDbx pic.twitter.com/vNlDVXXz6o