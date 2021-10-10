Укр

Американский супертяж нокаутировал ранее небитого россиянина (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Джаред Андерсон - Владимир Терешкин Новость обновлена 10 октября 2021, 05:39
Джаред Андерсон - Владимир Терешкин

На вечере бокса Фьюри — Уайлдер 3 состоялся зрелищный поединок.

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) в андеркарде шоу Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер состоялся бой между небитыми ранее боксерами супертяжелого веса американцем Джаредом Андерсоном и россиянином Владимиром Терешкиным.

33-летний россиянин не сумел навязать сопротивление спарринг-партнеру Тайсона Фьюри. Андерсон уже во втором раунде добыл досрочную победу после вмешательства рефери, который решил спасти здоровье россиянину. Для непобедимого Джареда по прозвищу "Большой малыш" этот успех стал 10-м в карьере. Терешкин, который в своем время был спарринг-партнером Владимира Кличко, проиграл впервые, имея в своем послужном списке 22 победы и одну ничью.

Видео нокаута в бою Джаред Андерсон — Владимир Терешкин:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в раннем андеркарде вечера бокса в Лас-Вегасе украинский боксер-супертяж Виктор Выхрист добыл эффектную победу нокаутом над американцем Майком Маршаллом.

Напомним, перед третьим боем с Деонтеем Уайлдером Тайсон Фьюри получил от WBC ценный подарок, сделанный в Украине.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Владимир Терешкин #Джаред Андерсон
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