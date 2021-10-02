Укр

Бой Фьюри - Уайлдер не покажут по ТВ: где и когда смотреть поединок в Украине

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Фьюри - Уайлдер Новость обновлена 02 октября 2021, 19:22
Фьюри - Уайлдер

Бой "Цыганского короля" с "Бронзовым бомбардировщиком" не будет показан по ТВ.

Только прогремел супербой за чемпионский титул в хевивейте между Александром Усиком и Энтони Джошуа, а любителей бокса вновь ожидает чемпионский поединок в королевском весе за пояса WBC и The Ring — Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер. Шоу в Украине будет показано на сервисе megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Вечер бокса с участием британца Фьюри и американца Уайлдера состоится в ночь на 10-е октября (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena. Трансляция шоу на megogo начнется в 04:00 по киевскому времени. Для просмотра поединка необходима подписка (стоимость пробной составляет 29 грн). Кроме того, "Телеграф" проведет онлайн трансляцию шоу в текстовом формате, где будут доступны главные новости вечера бокса в Лас-Вегасе.

Проморолик боя Фьюри — Уайлдер 3:

Напомним, боксеры встретятся в ринге в третий раз. В первом бою, который состоялся в декабре 2018 года американец несколько раз ронял британца в нокдаун, но тот подымался и в итоге сумел свести поединок к ничьей.

Второй бой между боксерами прошел в феврале 2020 года. Тогда Фьюри нокаутировал Уайлдера в 7-м раунде.

Отметим, Александр Усик своей победой над AJ серьезно повлиял на положение дел в дивизионе. Ожидалось, что в следующем поединке Джошуа встретится с Фьюри или Уайлдером за звание абсолютного чемпиона мира, однако теперь с главным боем в хевивейте стоит повременить. Украинец обязан в первую очередь дать реванш британцу.

Теги:
#Бокс #Тайсон Фьюри #Деонтей Уайлдер
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