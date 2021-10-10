"Наследник" Кличко избил американца на вечере бокса Фьюри - Уайлдер 3 (видео)

Виктор Выхрист проявил себя на грандиозном вечере бокса.

В ночь на 10-е октября (время киевское) в андеркарде шоу Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер непобедимый украинский боксер-супертяж Виктор Выхрист добыл досрочную победу.

Разогревать публику перед главным боем вечера бокса довелось украинцу Виктору Выхристу (8–0, 6 KO) и американцу Майку Маршаллу (6–2–1). "Наследник" Кличко (так называют Виктора за похожий стиль ведения боя и габариты) довольно быстро решил все вопросы о победителе. Во втором раунде Виктор по прозвищу "Фауст" уронил соперника на канвас, отправив в нокдаун, а в третьем — добыл досрочную победу после шикарной серийной работы.

Видео нокаута в бою Выхрист — Маршалл:

Таким образом, непобедимый украинец добыл восьмую победу подряд, шесть из которых нокаутом. Маршалл проиграл во второй раз, имея в своем послужном списке 6 побед и одну ничью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что говорили Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри об Александре Усике перед своим третьим поединком. К слову, "Цыганский Король" обратился к украинцу перед реваншем с "Бронзовым бомбардировщиком".