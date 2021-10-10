Укр

"Наследник" Кличко избил американца на вечере бокса Фьюри - Уайлдер 3 (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
157
Виктор Выхрист Новость обновлена 10 октября 2021, 04:51
Виктор Выхрист

Виктор Выхрист проявил себя на грандиозном вечере бокса.

В ночь на 10-е октября (время киевское) в андеркарде шоу Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер непобедимый украинский боксер-супертяж Виктор Выхрист добыл досрочную победу.

Разогревать публику перед главным боем вечера бокса довелось украинцу Виктору Выхристу (8–0, 6 KO) и американцу Майку Маршаллу (6–2–1). "Наследник" Кличко (так называют Виктора за похожий стиль ведения боя и габариты) довольно быстро решил все вопросы о победителе. Во втором раунде Виктор по прозвищу "Фауст" уронил соперника на канвас, отправив в нокдаун, а в третьем — добыл досрочную победу после шикарной серийной работы.

Видео нокаута в бою Выхрист — Маршалл:

Таким образом, непобедимый украинец добыл восьмую победу подряд, шесть из которых нокаутом. Маршалл проиграл во второй раз, имея в своем послужном списке 6 побед и одну ничью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что говорили Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри об Александре Усике перед своим третьим поединком. К слову, "Цыганский Король" обратился к украинцу перед реваншем с "Бронзовым бомбардировщиком".

Теги:
#Бокс #Тайсон Фьюри #Виктор Выхрист #Деонтей Уайлдер
Главные события дня
Украина
Итоги дня 9 октября: провал в назначении главы САП, стычки под домом Порошенко
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Главные события дня
Итоги дня 9 октября: провал в назначении главы САП, стычки под домом Порошенко
Дата публикации
Категория
Финляндия - Украина
Сборная Украины добыла первую победу при Петракове (видео)
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Наркотики и алкоголь: в "Слуге народа" раскрыли новые детали смерти нардепа Полякова
Дата публикации
Категория
Помощник нардепа на общественных началах Руслан Джамбулатов, с которым вместе выпивал перед смертью нардеп Поляков
Бизнес на конфискате и криминальный шлейф – что известно о семье Джамбулатовых, "засветившихся" в смерти нардепа Антона Полякова
Дата публикации
Категория
"Маскарад" 2 сезон - звезды раскрыли двух участников
Шоу "Маскарад" 2 сезон: в четвертом выпуске были раскрыты Ельф и Пират (видео)