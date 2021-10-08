"Человек чести": что говорили Фьюри и Уайлдер об Усике перед боем (видео)

Украинец заставил считаться с собой.

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик своей победой на Энтони Джошуа заставил говорить о себе. Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер перед третьим боем вспоминали про украинца.

Слова боксеров приводит ua.tribuna.

Британец и американец немного говорили об украинце, ведь уже 9 октября в США между ними состоится третий чемпионский бой за титул WBC. И Фьюри, и Уайлдер высоко оценивают боксерское мастерство Усика. Тайсон не верит, что проведет бой с Александром, ведь "Джошуа не отступит", а вот Деонтей считает, что наверняка сразится с Усиком, ведь "он — человек чести", который готов принять вызов любого.

Фьюри огорчился победе Усика, ведь он мог бы заработать в поединке с AJ огромные деньги.

"Я огорчился победе Усика. Я надеялся, что Джошуа победит, но он не смог, и это не мое дело. Я должен сосредоточиться на Уайлдере — опасном нокаутере, который побьет и Джошуа, и Усика, и остальных", — рассказывал Фьюри.

Кроме того, Тайсон на пресс-конференции перед боем с Деонтеем пошутил, что Усик — пятиминутный чемпион и он даже забыл про его существование.

Уайлдер, в свою очередь, с большим уважением относится к украинскому чемпиону.

"Мне нравится то, что Усик говорит. Слышал, как он предсказал, что я нокаутирую Фьюри. Усик – человек чести. Я считаю, что Усик – воин, который отвечает за свои слова. С нетерпением жду моего боя с ним", — рассказывал Уайлдер.

Напомним, бой Фьюри — Уайлдер 3 состоится в Лас-Вегасе (штат Невада) в ночь на 10-е октября (время киевское). Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть этот поединок в Украине, а также рассказывал о котировках букмекеров на это противостояние.