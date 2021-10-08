"Людина честі": що говорили Ф’юрі і Вайлдер про Усика перед боєм (відео)

Українець змусив рахуватися з собою.

Український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик своєю перемогою на Ентоні Джошуа змусив говорити про себе. Тайсон Ф’юрі і Деонтей Вайлдер перед третім боєм згадували про українця.

Слова боксерів доступні на ua.tribuna.

Британець і американець не багато говорили про українця, адже вже 9 жовтня в США між ними відбудеться третій чемпіонський бій за титул WBC. І Ф’юрі, і Вайлдер високо оцінюють боксерську майстерність Усика. Тайсон не вірить, що проведе бій з Олександром, адже "Джошуа не відступить", а ось Деонтей вважає, що, напевно, буде битися з Усиком, адже "він — людина честі", яка готова прийняти виклик будь-кого.

Ф’юрі засмутився перемогою Усика, адже він міг би заробити в поєдинку з AJ величезні гроші.

"Я засмутився перемогою Усика. Я сподівався, що Джошуа переможе, але він не зміг, і це не моя справа. Я повинен зосередитися на Вайлдеру — небезпечному нокаутері, який поб’є і Джошуа, і Усика, і інших", — розповідав Ф’юрі.

Крім того, Тайсон на прес-конференції перед боєм з Деонтеєм пожартував, що Усик — п’ятихвилинний чемпіон і він навіть забув про його існування.

Вайлдер, в свою чергу, з великою повагою ставиться до українського чемпіону.

"Мені подобається те, що Усик каже. Чув, як він передбачив, що я нокаутую Ф’юрі. Усик — людина честі. Я вважаю, що Усик — воїн, який відповідає за свої слова. З нетерпінням чекаю мого бою з ним", — розповідав Вайлдер.

Нагадаємо, бій Ф’юрі — Вайлдер 3 відбудеться в Лас-Вегасі (штат Невада) в ніч на 10-е жовтня (час київський). Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися цей поєдинок в Україні, а також розповідав про коефіціенти букмекерів на це протистояння.