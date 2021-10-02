Ф’юрі — Уайлдер: букмекери пророкують нокаут в 3-му бою

Бій Ф’юрі — Уайлдер 3 не триватиме 12 раундів, вважають букмекери.

У жовтні відбудеться один з найбільших боїв 2021 року — британець Тайсон Ф’юрі буде захищати титули чемпіона світу в хевівейті за версіями WBC і The Ring в поєдинку з екс-чемпіон світу американцем Деонтеєм Уайлдером. Букмекери оцінили шанси боксерів в протистоянні, яке можна буде легально подивитися в Україні.

Про це повідомляє компанія Парі-Матч.

На думку фахівців, чинний чемпіон є беззаперечним фаворитом у протистоянні. На успіх "Циганського короля" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,33. У той же час успіх Уайлдера оцінюється в 3,25, а нічия — в 23,00. Відзначимо, аналітики Парі-Матч вважають, що поєдинок, вірогідніше за все, завершиться нокаутом, при чому дострокову перемогу здобуде Ф’юрі (коефіцієнт 1,95). Ймовірність дострокової перемоги Деонтея оцінюється в 4,00. Якщо поєдинок триватиме всю дистанцію (12 раундів), то шансів на успіх набагато більше у Тайсона — 3,60 проти 15,00.

Прогноз букмекерів на бій Тайсон Ф’юрі — Деонтей Уайлдер (дані за 2 жовтня):

Парі-Матч: (перемога Ф’юрі 1,33 — нічия 23,00 — перемога Уайлдера 3,25)

Третій бій між Ф’юрі і Уайлдером пройде в Лас-Вегасі в ніч на 10-е жовтня (час київський).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тренер Ф’юрі помітив дивну деталь в кінцівці поєдинку Усик — Джошуа. До слова, Усик не зможе битися з переможцем бою Ф’юрі — Уайлдер через контракт з Ентоні Джошуа.