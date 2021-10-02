Фьюри - Уайлдер: букмекеры пророчат нокаут в 3-м бою

Бой Фьюри — Уайлдер 3 не продлится 12 раундов, считают букмекеры.

В октябре состоится один из самых больших боев 2021 года — британец Тайсон Фьюри будет защищать титулы чемпиона мира в хевивейте по версиям WBC и The Ring в поединке с экс-чемпионом мира американцем Деонтеем Уайлдером. Букмекеры оценили шансы боксеров в противостоянии, которое можно будет легально посмотреть в Украине.

Об этом сообщает компания Пари-Матч.

По мнению специалистов, действующий чемпион является безоговорочным фаворитом в противостоянии. На успех "Цыганского короля" можно сделать ставку с коэффициентом 1,33. В то же время успех Уайлдера оценивается в 3,25, а ничья — в 23,00. Отметим, аналитики Пари-Матч считают, что поединок, вероятнее всего, завершится нокаутом, при чем досрочную победу одержит Фьюри (коэффициент 1,95). Вероятность досрочной победы Деонтея оценивается в 4,00. Если поединок продлится всю дистанцию (12 раундов), то шансов на успех намного больше у Тайсона — 3,60 против 15,00.

Прогноз букмекеров на бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер (данные за 2 октября):

Пари-Матч: (победа Фьюри 1,33 — ничья 23,00 — победа Уайлдера 3,25)

Третий бой между Фьюри и Уайлдером пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 10-е октября (время киевское).

Ранее "Телеграф" сообщал, что тренер Фьюри заметил странную деталь в концовке поединка Усик — Джошуа. К слову, Усик не сможет сразиться с победителем боя Фьюри — Уайлдер из-за контракта с Энтони Джошуа.