Фьюри - Уайлдер 3: прямая трансляция боя
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Трилогия завершится в Лас-Вегасе.
В ночь на субботу, 10-е октября (время киевское), в американском Лас-Вегасе (штат Невада) на арене T-Mobile состоится масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет супербой Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) — Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО). "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу, которое также можно посмотреть по ТВ.
Прямая трансляция шоу Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер начнется в 04:00
Бой Фьюри — Уайлдер расставит все точки над "і" и покажет, кто настоящий король супертяжелого дивизиона. На кону поединка будет стоять всего один основной титул — WBC, и второстепенный — The Ring, который передается только в случае поражения чемпиона (Фьюри). Тем не менее ажиотаж к поединку в США огромен, и к решающей схватке боксеров приковано огромное внимание.
Накануне боксеры провели последнюю совместную пресс-конференцию, на которой не обошлось без скандала. Дело в том, что бойцам запретили сойтись в дуэли взглядов. На мероприятии "Цыганский король" много шутил и болтал, а вот "Бронзовый бомбардировщик" выглядел "тихоней" на фоне своего британского коллеги.
Отметим, боксеры проведут третий бой между собой. В декабре 2018 года они свели поединок к ничьей.
А в феврале 2020 года Тайсон нокаутировал Деонтея.
Добавим, что третий бой станет последним между американцем и британцем.
Андеркард шоу
"Телеграф" напоминает, что букмекеры сумели выделить явного фаворита в бою Фьюри — Уайлдер 3.
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