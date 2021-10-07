Фьюри - Уайлдер 3: прямая трансляция боя

Трилогия завершится в Лас-Вегасе.

В ночь на субботу, 10-е октября (время киевское), в американском Лас-Вегасе (штат Невада) на арене T-Mobile состоится масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет супербой Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) — Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО). "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу, которое также можно посмотреть по ТВ.

Прямая трансляция шоу Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер начнется в 04:00

Бой Фьюри — Уайлдер расставит все точки над "і" и покажет, кто настоящий король супертяжелого дивизиона. На кону поединка будет стоять всего один основной титул — WBC, и второстепенный — The Ring, который передается только в случае поражения чемпиона (Фьюри). Тем не менее ажиотаж к поединку в США огромен, и к решающей схватке боксеров приковано огромное внимание.

Накануне боксеры провели последнюю совместную пресс-конференцию, на которой не обошлось без скандала. Дело в том, что бойцам запретили сойтись в дуэли взглядов. На мероприятии "Цыганский король" много шутил и болтал, а вот "Бронзовый бомбардировщик" выглядел "тихоней" на фоне своего британского коллеги.

Отметим, боксеры проведут третий бой между собой. В декабре 2018 года они свели поединок к ничьей.

А в феврале 2020 года Тайсон нокаутировал Деонтея.

Добавим, что третий бой станет последним между американцем и британцем.

Андеркард шоу

Андеркард шоу Фьюри - Уайлдер 3

"Телеграф" напоминает, что букмекеры сумели выделить явного фаворита в бою Фьюри — Уайлдер 3.