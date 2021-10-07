Фьюри - Уайлдер 3: боксерам запретили дуэль взглядов (видео)

Организаторы побоялись, что боксеры подерутся до боя.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC и The Ring Тайсон Фьюри и американский боксер Деонтей Уайлдер провели последнюю пресс-конференцию перед боем, который запланирован на 10-е октября (время киевское). Примечательно, что бойцам запретили проводить дуэль взглядов.

Соответствующие кадры были опубликованы на YouTube-канале FightSpace.

Супертяжи перед третьим боем активизировались и всячески оскорбляли друг друга. Под занавес пресс-конференции ведущая попросила боксеров сойтись в дуэли взглядов, однако глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум криками остановил процедуру. Позднее функционер объяснил это тем, что на мероприятии не было соответствующей охраны, которая могла бы остановить боксеров от драки. В итоге традиционной дуэли взглядов на шоу не было.

Скандальная концовка:

Полное видео пресс-конференции:

Реакция Боба Арума:

Напомним, Уайлдер и Фьюри встречались на ринге два раза. В первом бою была зафиксирована ничья, а во втором "Цыганский король" отправил "Бронзового бомбардировщика" в нокаут. Ожидается, что третий поединок станет последним в противостоянии боксеров.

Отметим, букмекеры оценили шансы бойцов перед решающим боем.