"У Усика украли нокаут": Фьюри указал на странную деталь в проигрыше Джошуа (видео)

В команде Фьюри считают, что Александр Усик нокаутировал Энтони Джошуа.

Джон Фьюри, отец и тренер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC и The Ring Тайсона Фьюри, прокомментировал недавнюю победу Александра Усика над Энтони Джошуа в бою за пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хевивейте.

Своими мыслями по этому поводу он поделился в интервью Boxing Social.

Джон считает, что Усик провел невероятный бой, а главное он добыл победу над чемпионом на его же территории. Кроме того, Фьюри-старший уверен, что рефери стоило засчитывать нокаут в 12-м раунде, когда украинец потряс британца перед самым финишем поединка. Тогда угол AJ странно себя вел, размахивая белым полотенцем возле ринга. Тренер считает, что таким образом рефери мог получить сигнал не останавливать бой, чтобы звезда бокса не оказался в нокауте.

"Усика лишили досрочной победы, потому что за 10 секунд до гонга кто-то в углу Джошуа махал полотенцем", — заявил Джон.

Видео со странным поведением секундантов Джошуа доступно в сети:

"Телеграф" напоминает, что Усик победил Джошуа решением судей. У нас на сайте доступны детальная статистика поединка, а также видео боя. Александр вернулся в Украину без поясов и уже успел созвать большую пресс-конференцию. Сообщается, что Джошуа потребовал незамедлительный реванш у украинца.