Реванш Усик - Джошуа в Киеве возможен: промоутер британца сдался?

В команде британца рассматривают три варианта.

Промоутер бывшего чемпиона мира в хевивейте Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мыслями о реванше против чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO украинца Александра Усика, который добыл сенсационную победу над британцем в Лондоне.

Цитирует Хирна boxingnews24.

По словам функционера, он рассматривает три потенциальные места для проведения второго боя. В первую очередь, Великобританию. Кроме того, промоутер отметил, что на Ближнем Востоке заинтересованы в проведении этого шоу. Также Хирн не отбрасывает вариант с Киевом, хотя раньше шутил, что было бы забавно посмотреть на бой Усик — Джошуа в столице Украины на открытой площадке в феврале.

Хирн отметил, что хотел был провести поединок Усик — Джошуа в апреле 2022 года, ведь именно в апреле состоялся супербой Джошуа — Кличко. Также, по словам промоутера, украинская сторона заинтересована в реванше именно на родной земле. Сейчас промоутеры посчитают потенциальные доходы и позднее примут решение по месту проведения вечера бокса.

"У меня нет проблем, чтобы поехать в Киев, но нужно подсчитать, какой доход можно получить, — заявил Хирн

"Телеграф" напоминает, что сразу же после боя Усик — Джошуа британская сторона активировала опцию о реванше. Она предусматривает, что второй поединок между боксерами состоится незамедлительно (в течении полугода). К слову, Усику и Джошуа уже предложили альтернативный вариант. Посмотреть видео первого боя можно у нас на сайте.