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"У Усика вкрали нокаут": Ф’юрі вказав на дивну деталь в програші Джошуа (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Джон Ф’юрі про бій Усик — Джошуа Новина оновлена 02 жовтня 2021, 16:23
Джон Ф’юрі про бій Усик — Джошуа

У команді Ф’юрі вважають, що Олександр Усик нокаутував Ентоні Джошуа.

Джон Ф’юрі, батько і тренер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBC і The Ring Тайсона Ф’юрі, прокоментував недавню перемогу Олександра Усика над Ентоні Джошуа в бою за пояса WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті.

Своїми думками з цього приводу він поділився в інтерв’ю Boxing Social.

Джон вважає, що Усик провів неймовірний бій, а головне він здобув перемогу над чемпіоном на його ж території. Крім того, Ф’юрі-старший упевнений, що рефері вартувало зараховувати нокаут в 12-му раунді, коли українець потряс британця перед самим фінішем поєдинку. Тоді кут AJ дивно поводився, розмахуючи білим рушником біля рингу. Тренер вважає, що таким чином рефері міг отримати сигнал не зупиняти бій, щоб зірка боксу не опинився в нокауті.

"Усика позбавили дострокової перемоги, тому що за 10 секунд до гонгу хтось в кутку Джошуа махав рушником", — заявив Джон.

Відео з дивною поведінкою секундантів Джошуа доступне в мережі:

"Телеграф" нагадує, що Усик переміг Джошуа рішенням суддів. У нас на сайті доступні детальна статистика поєдинку, а також відео бою. Олександр повернувся в Україну без поясів і вже встиг скликати велику прес-конференцію. Повідомляється, що Джошуа зажадав негайний реванш у українця.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
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