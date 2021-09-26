Усик — Джошуа: кращі моменти бою

Дивіться найкращі моменти бою Усик — Джошуа.

Український боксер-супертяж Олександр Усик під час вечору боксу в Лондоні на арені "Тоттенгем Готспур" здобув вражаючу перемогу над британцем Ентоні Джошуа і завоював титули WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Українець домінував з перших секунд бою до фінального гонгу. Олександр викидав величезну кількість ударів, Джошуа, в свою чергу, намагався зловити Усика своїм аперкотом. Українець тактично переграв суперника і навіть майже відправив того в нокдаун в 12-му раунді. Але не все було так гладко для новоспеченого чемпіона. У 10-му раунді в ході розміну Усик отримав розсічення. На щастя для Олександра, воно виявилося не серйозним і українець довів справу до переконливої перемоги.

Всі три судді після закінчення 12 раундів віддали перемогу Усику. Підсумковий рахунок — 117-112, 116-112, 115-113 на користь непереможного боксера.

Кращі моменти бою Усик — Джошуа:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на вечорі боксу Усик — Джошуа колишній чемпіон світу відправив суперника в важкий нокаут.