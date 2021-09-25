В андеркарді Усик — Джошуа боксер відправив суперника в важкий нокаут (відео)

Каллум Сміт повернувся на ринг ефектним нокаутом.

У суботу, 25 вересня, на вечорі боксу Усик — Джошуа глядачі стали свідками жорсткого нокауту в андеркарді шоу.

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі британець Каллум Сміт не залишив шансів екс-претенденту на титул в напівважкій вазі кубинцеві Леніну Кастільо. Сміт володів відчутною перевагою, а в другому раунді він зловив опонента і жорсткою серією ударів повалив суперника. Після падіння у Леніна мимоволі скорочувалися м’язи на нозі, і суддя тут же зупинив бій.

Відео жорсткого нокауту в бою Каллум Сміт — Ленін Кастільо є в мережі:

Для Каллума Сміта це успіх став 28-м в кар’єрі при одній поразці (від Сауля Альвареса, — прим. ред.). Ленін Кастільо програв в четвертий раз при 21-й перемозі. До слова, Сміт дебютував в напівважкій вазі і має всі шанси домогтися тут успіху.

"Телеграф" нагадує, що головний бій вечора боксу Усик — Джошуа відбудеться в ніч на 26 вересня (час київський). Подивитися шоу в Україні можна на сервісі megogo. До слова, українець є андердогом в протистоянні з британським чемпіоном.