В андеркарді Усик — Джошуа боксер відправив суперника в важкий нокаут (відео)

У суботу, 25 вересня, на вечорі боксу Усик — Джошуа глядачі стали свідками жорсткого нокауту в андеркарді шоу.

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі британець Каллум Сміт не залишив шансів екс-претенденту на титул в напівважкій вазі кубинцеві Леніну Кастільо. Сміт володів відчутною перевагою, а в другому раунді він зловив опонента і жорсткою серією ударів повалив суперника. Після падіння у Леніна мимоволі скорочувалися м’язи на нозі, і суддя тут же зупинив бій.

Відео жорсткого нокауту в бою Каллум Сміт — Ленін Кастільо є в мережі:

Damn!!!! Callum Smith did Damage ….Castillo’s was looking like crazy legs 🤭😬 #Boxing #JoshuaUsyk #SmithCastillo pic.twitter.com/NVGL9toWEj