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Усик — Джошуа: букмекери змінили прогноз в день бою

Автор
Михайло Корнілов
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Автор
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Джошуа — Усик Новина оновлена 25 вересня 2021, 10:34
Джошуа — Усик

Букмекери назвали фаворита супербою.

Вже сьогодні, 25 вересня, відбудеться чемпіонський бій Олександр Усик — Ентоні Джошуа. У день поєдинку букмекери змінили свій прогноз на цю сутичку.

Про це повідомляє букмекерська контора Парі-Матч.

У порівнянні з минулим прогнозом тижневої давності аналітики Парі-Матч трохи зменшили шанси обом боксерам. На перемогу Усика тепер можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,90, а успіх чемпіона оцінюється в 1,55. Нічия малоймовірна — 21,00. Додамо, що шанси українця відправити Джошуа в нокаут котируються коефіцієнтом 7,50, а подібний успіх британця — в 2,00. У Усика помітно більше можливостей перемогти за очками, вважають букмекери (4,50 — за українця і 3,50 — за британця.). Фахівці вважають, що поєдинок триватиме всю дистанцію — коефіцієнт 2,20.

Прогноз букмекерів на бій Олександр Усик — Ентоні Джошуа (дані за 25 вересня):

  • Парі-Матч: (перемога Усика 2,90 — нічия 21,00 — перемога Джошуа 1,55)

Бій Усик — Джошуа очолить вечір боксу в Лондоні. Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися шоу в Україні, а також розповідав про гонорари бійців.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
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