Усик — Джошуа: названі гонорари боксерів

Олександр Усик отримає за бій рекордний гонорар.

Олександр Усик і Ентоні Джошуа проведуть чемпіонський бій. Напередодні стали відомі гонорари боксерів.

Про це повідомляє mirror.

За інформацією джерела, Джошуа за бій з небитих українцем отримає гонорар у розмірі 15 млн фунтів стерлінгів. Дана сума на 50% більше, ніж гонорар британця за останній поєдинок з Кубратом Пулєвим. Вся справа в тому, що з початку пандемії вперше на вечір боксу в Британії за участю Ентоні дозволили масовий допуск уболівальників. Любителі боксу з задоволенням відвідають шоу і заповнять трибуни стадіону ФК "Тоттенгем" у Лондоні.

Відзначимо, рекордним гонораром в кар’єрі Джошуа були 66 млн фунтів, які він заробив в Саудівській Аравії за реванш з Енді Руїсом. До слова, за бій з Володимиром Кличком AJ отримав 10 млн фунтів.

Олександр Усик отримає за бій з Джошуа рекордний у своїй кар’єрі гонорар. Промоутер українця Олександр Красюк не став називати точну суму, проте в коментарі для ua.tribuna повідав, що за свій виступ Усик одержить не фіксовану сумму, а певну частку. Функціонер назвав цифру в 20% для претендента в розподілі доходів.

До слова, колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городничев заявив, що Усик отримає за бій з Джошуа близько 3 млн фунтів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися супербій Усик — Джошуа в Україні.