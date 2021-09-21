Усик - Джошуа: названы гонорары боксеров

Александр Усик получит за бой рекордный гонорар.

Александр Усик и Энтони Джошуа проведут чемпионский бой. Накануне стали известны гонорары боксеров.

Об этом сообщает mirror.

По информации источника, Джошуа за бой с небитым украинцем получит гонорар в размере 15 млн фунтов стерлингов. Данная сумма на 50% больше, чем гонорар британца за последний поединок с Кубратом Пулевым. Все дело в том, что с начала пандемии впервые на вечер бокса в Британии с участием Энтони разрешили массовый допуск болельщиков. Любители бокса с удовольствием посетят шоу и заполнят трибуны стадиона ФК "Тоттенхэм" в Лондоне.

Отметим, рекордным гонораром в карьере Джошуа были 66 млн фунтов, которые он заработал в Саудовской Аравии за реванш с Энди Руисом. К слову, за бой с Кличко AJ получил 10 млн фунтов.

Александр Усик получит за бой с Джошуа рекордный в своей карьере гонорар. Промоутер украинца Александр Красюк не стал называть точную сумму, однако в комментарии для ua.tribuna поведал, что за свое выступление Усик получит не фиксированный гонорар, а определенную долю. Функционер назвал цифру в 20% для претендента в распределении доходов.

К слову, бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев заявил, что Усик заработает за бой с Джошуа около 3 млн фунтов.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть супербой Усик — Джошуа в Украине.