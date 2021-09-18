Усик — Джошуа: все про бій

Олександр Усик проведе "бій мрії" з Ентоні Джошуа.

В кінці вересня українських любителів боксу чекає супербій Олександр Усик (18-0, 13 KO) — Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО). Українець, в кутку якого буде працювати Анатолій Ломаченко, битиметься за чотири чемпіонські титули.

Коли бій

Чемпіонський поєдинок Усик — Джошуа за титули WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі відбудеться в суботу, 25 вересня.

Де пройде вечір боксу

Шоу боксу відбудеться в Лондоні на домашній арені футбольного клубу "Тоттенхем Готспур". Чому не в Україні? Усик хоче провести титульний бій на батьківщині, однак організаторам з фінансового боку набагато вигідніше провести вечір боксу в Британії.

Де дивитись

У прямому ефірі в Україні бій Усик — Джошуа ексклюзивно покаже онлайн-сервіс megogo. Трансляція шоу, яке буде показано у нас в країні за системою платних підписок, розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Прогнози

Аналітики не на боці українця в цій сутичці, однак шанси Усика досить таки великі. Букмекери вважають, що якщо бій триватиме 12 раундів, то в Олександра є перспективи на перемогу, проте йому ще потрібно встояти в ринзі з відомим нокаутером Джошуа. Ближче до поєдинку стали з’являтися прогнози на цю сутичку і від іменитих боксерів. Наприклад, Ф’юрі вважає, що Усик перехитрив усіх, Майкл Хантер ставить на Олександра, а Кріс Юбенк-молодший упевнений, що Ентоні за рахунок габаритів досягне успіху.

Кард шоу Усик — Джошуа:

Кард шоу Усик — Джошуа

Останній бій

У своєму останньому поєдинку Джошуа нокаутував Кубрата Пулєва, а Усик в 12-і раундах здолав британця Дерека Чісору.

Раніше промоутер Усика вказав на помилку Джошуа в підготовці до бою.