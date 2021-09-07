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Американський боксер дав несподіваний прогноз на бій Усик — Джошуа

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Майкл Хантер Новина оновлена 07 вересня 2021, 17:58
Майкл Хантер

Не всі вважають Ентоні Джошуа фаворитом бою.

Відомий американський боксер Майкл Хантер всупереч прогнозам букмекерів вважає саме українця Олександра Усика фаворитом в бою з чемпіоном світу в хевівейті за версіями WBO, WBA, IBF і IBO британцем Ентоні Джошуа.

Про це супертяж заявив в коментарі для worldboxingnews.

На думку Хантера, який бився з Усиком в першій важкій вазі і зазнав поразки від Олександра одноголосним рішенням суддів, українець є більш кращим боксером, ніж AJ. Майкл вважає, що Джошуа тільки-тільки починає свій шлях у великому боксі, а ось Усик в цій справі вже давно. Крім того, Хантер зазначив, що не збирається битися з переможцем цієї сутички, а планує провести даний бій пізніше.

"Я думаю, що Усик переможе Джошуа, адже він краще як боксер", — заявив Хантер.

Бій Усик — Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на футбольному стадіоні "Тоттенхем Хотспур Стедіум".

7 вересня був опублікований офіційний проморолик поєдинку:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усик привітав Україну з 30-м Днем Незалежності, зачитавши власний вірш.

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