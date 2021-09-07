Укр

Американский боксер дал неожиданный прогноз на бой Усик - Джошуа

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
55
Майкл Хантер Новость обновлена 07 сентября 2021, 17:58
Майкл Хантер

Не все считают Энтони Джошуа фаворитом боя.

Известный американский боксер Майкл Хантер вопреки прогнозам букмекеров считает именно украинца Александра Усика фаворитом в бою с чемпионом мира в хевивейте по версиям WBO, WBA, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа.

Об этом супертяж заявил в комментарии для worldboxingnews.

По мнению Хантера, который дрался с Усиком в первом тяжелом весе и потерпел поражения от Александра единогласным решением судей, украинец является более лучшим боксером, чем AJ. Майкл считает, что Джошуа только-только начинает свой путь в большом боксе, а вот Усик в этом деле уже давно. Кроме того, Хантер отметил, что не собирается драться с победителем этой схватки, а планирует провести данный бой лишь попозже.

"Я думаю, что Усик победит Джошуа, ведь он лучше как боксер", — заявил Хантер.

Бокс Усик — Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

7 сентября был опубликован официальный проморолик поединка:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик поздравил Украину с 30-й годовщиной Дня Независимости, зачитав собственный стих.

При опасности - вызывают патрульную полицию
Украина
Полиция таки взялась за ранее судимого преследователя школьницы в Запорожской области после поднятой "Телеграфом" шумихи
Дата публикации
Дата публикации
Категория
При опасности - вызывают патрульную полицию
Полиция таки взялась за ранее судимого преследователя школьницы в Запорожской области после поднятой "Телеграфом" шумихи
Дата публикации
Категория
Визит президента в США прошел не без эксцессов
«Это не мы»: во власти не знают, кто придумал трансформировать Украину на 277 миллиардов долларов
Дата публикации
Категория
В Умань прибыли более 29 тысяч хасидов
Мусор, стрельба, и жарка барана на балконе: как проходит празднование Рош ха-Шана в Умани (видео)
Дата публикации
Категория
Около 3% граждан готовы променять Украину на любую страну
В ожидании "европейской халявы": почему половина украинцев хотят эмигрировать навсегда
Дата публикации
Категория
Бойцы афганского движения сопротивления принимают участие в военных учениях в провинции Панджшер 2 сентября
Талибы несут огромные потери, но берут под контроль Панджшерскую долину: что пишут западные СМИ