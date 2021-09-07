Американский боксер дал неожиданный прогноз на бой Усик - Джошуа

Не все считают Энтони Джошуа фаворитом боя.

Известный американский боксер Майкл Хантер вопреки прогнозам букмекеров считает именно украинца Александра Усика фаворитом в бою с чемпионом мира в хевивейте по версиям WBO, WBA, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа.

Об этом супертяж заявил в комментарии для worldboxingnews.

По мнению Хантера, который дрался с Усиком в первом тяжелом весе и потерпел поражения от Александра единогласным решением судей, украинец является более лучшим боксером, чем AJ. Майкл считает, что Джошуа только-только начинает свой путь в большом боксе, а вот Усик в этом деле уже давно. Кроме того, Хантер отметил, что не собирается драться с победителем этой схватки, а планирует провести данный бой лишь попозже.

"Я думаю, что Усик победит Джошуа, ведь он лучше как боксер", — заявил Хантер.

Бокс Усик — Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

7 сентября был опубликован официальный проморолик поединка:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик поздравил Украину с 30-й годовщиной Дня Независимости, зачитав собственный стих.