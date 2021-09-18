Усик - Джошуа: все о бое
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Александр Усик проведет "бой мечты" с Энтони Джошуа.
В конце сентября украинских любителей бокса ожидает супербой Александр Усик (18-0, 13 KO) — Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Украинец, в углу которого будет работать Анатолий Ломаченко, сразится за четыре чемпионских титула.
Когда бой
Чемпионский поединок Усик — Джошуа за титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе состоится в субботу, 25 сентября.
Где пройдет вечер бокса
Шоу бокса состоится в Лондоне на домашней арене футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур". Почему не в Украине? Усик хочет провести титульный бой на родине, однако организаторам с финансовой стороны намного выгоднее провести вечер бокса в Британии.
Где смотреть
В прямом эфире в Украине бой Усик — Джошуа эксклюзивно покажет онлайн-сервис megogo. Трансляция шоу, которое будет показано у нас в стране по системе платных подписок, начнется в 22:00 по киевскому времени.
Прогнозы
Аналитики не на стороне украинца в этой схватке, однако шансы Усика довольно таки велики. Букмекеры считают, что если бой продлится 12 раундов, то у Александра есть перспективы на победу, однако ему еще нужно устоять в ринге с известным нокаутером Джошуа. Ближе к поединку стали появляться прогнозы на эту схватку и от именитых боксеров. К примеру, Фьюри считает, что Усик обхитрил всех, Майкл Хантер ставит на Александра, а Крис Юбенк-младший уверен, что Энтони за счет габаритов добьется успеха.
Кард шоу Усик — Джошуа:
Последний бой
В своем последнем бою Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева, а Усик в 12-и раундах одолел британца Дерека Чисору.
Ранее промоутер Усика указал на ошибку Джошуа в подготовке к бою.
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