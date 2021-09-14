Промоутер указал на ошибку Джошуа в подготовке к Усику

Александр Красюк считает, что Энтони Джошуа ошибся.

Александр Красюк, промоутер украинского боксера-супертяжа Александра Усика, прокомментировал физическую форму Энтони Джошуа.

Слова Красюка приводит luckypunchnet.

По словам промоутера, последние снимки Энтони Джошуа показывают, что британец значительно постройнел. Видимо, чемпион в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в поединке с украинцем сделает ставку на скорость. Красюк считает, что это прекрасные новости для Усика, который как раз и славится своей скоростью. Это означает что AJ наверняка потерял в мышечной массе и ударной мощи.

"Чем меньше будет весить Джошуа, тем лучше для Усика". — отметил функционер.

Напомним, бой Усик — Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Ранее еще один британский чемпион в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри высказал мнение, что Усик плохим стартом в хевивейте (Александр не впечатлил "Цыганского короля", — прим. ред.) лишь замылил глаза Джошуа.

"Телеграф" напоминает, что Усик на День независимости Украины поздравил соотечественников собственным стихом.