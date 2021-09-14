Фьюри раскрыл хитрый план Усика на бой с Джошуа

Тайсон Фьюри изменил мнение об Александре Усике.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC и The Ring британец Тайсон Фьюри прокомментировал ближайший чемпионский бой в хевивейте Александр Усик — Энтони Джошуа.

Комментарий "Цыганского короля" доступен на YouTube-канале Frank Warrenʼs Queensberry Promotions.

По словам непобедимого британца, он поменял свое мнение об Усике. Теперь Фьюри считает, что Александр намерено не показал свои лучшие качества в бою в своих дебютных поединках в тяжелом весе против Чазза Уизерспуна и Дерека Чисоры. Тайсон уверен, что таким образом украинец хотел запутать Джошуа, который явно удивится, когда против него выйдет совсем не тот боксер, которого он ожидает. Кроме того, чемпион сравнил Александра с собой.

"Я думаю, что Усик лучше, чем кажется, а вечером, когда ему будет нужно хорошо выступить, он это сделает, как и я", — заявил Фьюри.

Отметим, Усик и Джошуа подерутся в Лондоне в субботу, 25 сентября. Фьюри, в свою очередь, проведет бой с Деонтеем Уайлдером 9 октября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик поздравил Украину с Днем независимости стихом собственного сочинения.